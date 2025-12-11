„Eine Tradition, die nicht besonders wertvoll war“
Ende von Vorschrift
Mit dem Ende der aktuellen Reit-Saison ging auch eine lange Tradition zu Ende. Denn ein spezielles Element, das als Zeichen von Höflichkeit und Respekt stand, wurde aus dem FEI-Springreitreglement gestrichen. Zum Unverständnis einiger Traditionalisten hielt sich der große Aufschrei aber in Grenzen.
Mit dem Amadeus Horse Indoors in Salzburg verabschiedete sich die Reit-Saison endgültig in den kurzen Winterschlaf, weshalb nun auch mit dem Pferdezentrum Stadl-Paura das Juwel der österreichischen Pferdewelt einen erneut beeindruckenden Schlussstrich ziehen konnte: An 45 Wochenenden wurden 135 Veranstaltungen mit rund 11.000 Pferde abgewickelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.