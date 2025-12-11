Kurioser Krimi um ein brennendes Kirschkernkissen

Wer machte den Wärmespender zu heiß und legte ihn im Heim zu 90-Jähriger ins Bett? Diese Frage beschäftigt eine Anwältin, deren Oma beinahe von einem brennenden Kirschkernkissen ins Jenseits befördert worden wäre. Die hochbetagte Heimbewohnerin wurde gerettet, doch bisher ist unklar, wer die Kerne zu stark erhitzt hatte.