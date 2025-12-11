Kurioser Krimi um ein brennendes Kirschkernkissen

„Eine Tradition, die nicht besonders wertvoll war“
Ende von Vorschrift
Wer machte den Wärmespender zu heiß und legte ihn im Heim zu 90-Jähriger ins Bett? Diese Frage beschäftigt eine Anwältin, deren Oma beinahe von einem brennenden Kirschkernkissen ins Jenseits befördert worden wäre. Die hochbetagte Heimbewohnerin wurde gerettet, doch bisher ist unklar, wer die Kerne zu stark erhitzt hatte.
Die gewohnte Wärmeflasche durfte eine 90-Jährige aus Sicherheitsgründen nicht mehr mit ins Bett nehmen, doch ein Kirschkernkissen wurde im Seniorenheim Vöcklabruck erlaubt. Dieses steht jetzt im Mittelpunkt eines Streits – nachdem der Wärmespender ein Feuer im Bett der Seniorin ausgelöst hat.
