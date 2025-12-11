„Er ist großartig“ – doch war es das für Alonso?

„Es geht nicht um mich“

Ob Alonso am Sonntag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in La Liga beim Auswärtsspiel gegen Deportivo Alaves auf Reals Bank sitzen wird, ist offener denn je. Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache um seine Zukunft, antwortet Alonso: „Ich mache mir Sorgen um unser nächstes Spiel. Das wichtige hier ist Real Madrid. Es geht ums Team, um die Spieler und wie ich ihnen helfen kann. Es geht nicht um mich.“