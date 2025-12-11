Vorteilswelt
Real verliert CL-Hit

„Er ist großartig“ – doch war es das für Alonso?

Fußball International
11.12.2025 06:39
Der Stuhl von Xabi Alonso (re.) wackelt gewaltig.
Der Stuhl von Xabi Alonso (re.) wackelt gewaltig.

War’s das nun endgültig für Xabi Alonso? Nach der 1:2-Niederlage im Champions-League-Hit gegen Manchester City steht der Coach vor dem Aus bei Real Madrid. Rückendeckung gibt’s jedoch von Starspieler Jude Bellingham: „Der Trainer ist großartig!“

Nach dem 0:2 gegen Celta in der Liga am Wochenende war Xabi Alonso ratlos, seine Truppe ideen- und zahnlos. Die spanischen Medien schrieben anschließend von einer Galgenfrist für Reals Coach.

Xabi Alonso
Xabi Alonso

Um sein Traineramt zu behalten, hätte er gegen Manchester City gewinnen müssen. Doch nach dem Hit am Mittwochabend in der Königsklasse wackelt der Stuhl des Welt- und Europameisters jetzt gewaltig.

Erling Haaland traf per Elfmeter zum Sieg
„Königliche“ Krise
Manchester City dreht Hit gegen Real Madrid
10.12.2025
„Richtig schlecht!“
BVB-Star rechnet knallhart mit Teamkollegen ab
11.12.2025

„Es geht nicht um mich“
Ob Alonso am Sonntag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in La Liga beim Auswärtsspiel gegen Deportivo Alaves auf Reals Bank sitzen wird, ist offener denn je. Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache um seine Zukunft, antwortet Alonso: „Ich mache mir Sorgen um unser nächstes Spiel. Das wichtige hier ist Real Madrid. Es geht ums Team, um die Spieler und wie ich ihnen helfen kann. Es geht nicht um mich.“

Die Mannschaft steht hinter dem Trainer – das betont zumindest Jude Bellingham: „Er ist großartig. Ich persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, und ich weiß, dass es vielen Jungs genauso geht.“ Die Luft für Alonso wird jedoch immer dünner.

