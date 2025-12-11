Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragischer Fall

Frau liebevoll gepflegt – bis es nicht mehr ging

Vorarlberg
11.12.2025 06:00
Der Angeklagte wollte nur das Beste für die kranke Frau – und wurde dafür am Ende bestraft.
Der Angeklagte wollte nur das Beste für die kranke Frau – und wurde dafür am Ende bestraft.(Bild: Chantall Dorn)

Bis zum Schluss hatte sich ein Vorarlberger Pensionist aufopferungsvoll um seine kranke Freundin gekümmert. Als diese an einem Herzinfarkt starb, erstattete die Polizei Anzeige gegen den Mann. Er soll die Bettlägerige am Ende nicht mehr ausreichend versorgt haben. Am Mittwoch musste sich der 66-Jährige am Landesgericht Feldkirch verantworten.

0 Kommentare

Dass ihn die ganze Sache sehr mitnimmt, zeigt der Beschuldigte in der Verhandlung. Immer wieder bricht er in Tränen aus, ringt mit Worten, die ihm letztlich im Hals stecken bleiben. „Sie hatte einen Sohn. Der hat sich all die Jahre nicht um seine Mutter gekümmert. Nur ich war da“, schluchzt der 66-Jährige.

Ein Paar seien er und die 75-Jährige nie gewesen. Dennoch wohnten sie gemeinsam acht Jahre in der Wohnung der Frau in Bregenz. „Sie litt an Arthrose und Arthritis, war schwer an Rheuma erkrankt und konnte kaum laufen“, schildert der Mann die Ausgangssituation. Mit der Zeit seien immer mehr Beschwerden dazugekommen, darunter Diabetes, eine Knie- und Schulter-OP und ein gebrochener Halswirbel. Fast ein Jahr lang wurde die Frau vom mobilen Pflegedienst versorgt. Auch hier half der Angeklagte fleißig mit. Was auch eine als Zeugin geladene Pflegerin bestätigt.

An die Grenzen gelangt
Nachdem er oft genug zugesehen hatte, wie Wundpflege funktioniert, kündigte er auf Geheiß der Partnerin den Hilfsdienst und übernahm die Pflege selbst. Was auch eine Zeit lang gut funktionierte. Selbst als sich ihr Gesundheitszustand weiterhin verschlechterte und er ihr nahelegte, ins Spital zu gehen, entschied sich die Frau dagegen. Was zur Folge hatte, dass der fürsorgliche Rentner immer mehr an seine Grenzen stieß. Eine Woche vor ihrem Tod verschlimmerten sich die Wunden deutlich, Verschmutzungen lagerten sich in Hautfalten ab. Der Mann drängte nun vehement auf einen Spitalaufenthalt – und die Frau stimmte schließlich zu. 

„Sie hätten ärztliche Hilfe holen müssen“
Doch dazu kam es nicht mehr: Sie starb noch in der Nacht. Die Gerichtsmedizinerin stellte fest, dass das Wundmanagement mindestens eine Woche lang unzureichend war und die Frau dehydriert gewesen sei. „Es ist offensichtlich, dass Ihnen die Frau sehr am Herzen lag und Sie sich acht Jahre lang hingebungsvoll um sie gekümmert haben“, sagte Richter Johannes Reheis. „Aber Sie hätten auch gegen ihren Willen ärztliche Hilfe holen müssen.“

Wegen Vernachlässigung wurde der Mann rechtskräftig zu 960 Euro Geldstrafe und vier Monaten bedingter Haft verurteilt. 

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 8°
Symbol bedeckt
Bludenz
2° / 8°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
4° / 8°
Symbol bedeckt
Feldkirch
2° / 8°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
171.072 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
151.872 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.850 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
ÖSV-Ass bilanziert:
„Ich habe mir schon ein bisschen mehr vorgestellt“
Tragischer Fall
Frau liebevoll gepflegt – bis es nicht mehr ging
Traditionsfirma pleite
109 Mitarbeiter von Millionenkonkurs betroffen
Tennis-Ass glücklich
„Das steigert meine Motivation gleich noch einmal“
130.000 Euro Schaden
E-Bikes gestohlen: Kriminaltourist verurteilt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf