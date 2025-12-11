Frau liebevoll gepflegt – bis es nicht mehr ging

An die Grenzen gelangt

Nachdem er oft genug zugesehen hatte, wie Wundpflege funktioniert, kündigte er auf Geheiß der Partnerin den Hilfsdienst und übernahm die Pflege selbst. Was auch eine Zeit lang gut funktionierte. Selbst als sich ihr Gesundheitszustand weiterhin verschlechterte und er ihr nahelegte, ins Spital zu gehen, entschied sich die Frau dagegen. Was zur Folge hatte, dass der fürsorgliche Rentner immer mehr an seine Grenzen stieß. Eine Woche vor ihrem Tod verschlimmerten sich die Wunden deutlich, Verschmutzungen lagerten sich in Hautfalten ab. Der Mann drängte nun vehement auf einen Spitalaufenthalt – und die Frau stimmte schließlich zu.