Ein Wohnhaus, das es so gar nicht geben darf

Bürgermeisterin verweist auf laufendes Verfahren

Vonseiten der ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Kö heißt es dazu: „Aktuell läuft zu diesem Thema ein Verfahren, daher können wir im Moment keine Details mitteilen. Im Rahmen des Verfahrens wurde von Wladyka ein Rechtsgutachten von 1997 vorgelegt, auf das sie ihre Ansicht stützt. Dieses bezieht sich allerdings auf einen anderen Fall. Ob dieses Gutachten auch für den aktuellen relevant ist, wird derzeit geprüft. Wir klären aktuell auch, ob in weiterer Folge die Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofs gegeben ist.“