So wollte Jennis Ex die Leiche verschwinden lassen

Lebensbeichte mit Gänsehaut-Faktor: Das Geständnis von Andreas G. fast acht Jahre nach dem spurlosen Verschwinden seiner Ex-Freundin Jenni schockiert: Die damals 21-Jährige schrie ihn an: „Verschwinde!“ – da sei ihm „die Sicherung durchgebrannt“. Mit einer Säge habe der Gärtner die Leiche dann zerstückeln wollen ...