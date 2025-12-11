Vorteilswelt
Horror-Beichte

So wollte Jennis Ex die Leiche verschwinden lassen

Österreich
11.12.2025 06:00

Lebensbeichte mit Gänsehaut-Faktor: Das Geständnis von Andreas G. fast acht Jahre nach dem spurlosen Verschwinden seiner Ex-Freundin Jenni schockiert: Die damals 21-Jährige schrie ihn an: „Verschwinde!“ – da sei ihm „die Sicherung durchgebrannt“. Mit einer Säge habe der Gärtner die Leiche dann zerstückeln wollen ...

0 Kommentare

Die „Krone“ kennt die Details aus dem schockierenden Verhörprotokoll. Andreas G. (Name geändert) soll bei seiner Mordbeichte über zwei Tage Sonntag und Montag teils ruhig, teils fahrig gewirkt haben. Teils glaubwürdig, teils verschlagen.

Porträt von Martina Prewein
Martina Prewein
Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
