So wollte Jennis Ex die Leiche verschwinden lassen

Lebensbeichte mit Gänsehaut-Faktor: Das Geständnis von Andreas G. fast acht Jahre nach dem spurlosen Verschwinden seiner Ex-Freundin Jenni schockiert: Die damals 21-Jährige schrie ihn an: „Verschwinde!“ – da sei ihm „die Sicherung durchgebrannt“. Mit einer Säge habe der Gärtner die Leiche dann zerstückeln wollen ...
Die „Krone“ kennt die Details aus dem schockierenden Verhörprotokoll. Andreas G. (Name geändert) soll bei seiner Mordbeichte über zwei Tage Sonntag und Montag teils ruhig, teils fahrig gewirkt haben. Teils glaubwürdig, teils verschlagen.
