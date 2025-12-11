Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heiß begehrt

ÖFB-Legionär sorgt für Furore! Schlägt Glasner zu?

Fußball International
11.12.2025 05:36
Oliver Glasner hat ein Auge auf Sammy Baidoo geworfen.
Oliver Glasner hat ein Auge auf Sammy Baidoo geworfen.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Heißes Transfer-Gerücht auf der Insel: Crystal Palace, der Klub von Trainer Oliver Glasner, hat offenbar ein Auge auf ÖFB-Legionär Sammy Baidoo geworfen.

0 Kommentare

Wie „Teamtalk“ berichtet, ist Sammy Baidoo heiß begehrt. Sowohl Crystal Palace als auch Premier-League-Konkurrent West Ham United haben ein Auge auf den 21-jährigen Innenverteidiger von Lens geworfen.

Sammy Baidoo
Sammy Baidoo(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)

Baidoo könnte beim Glasner-Klub Marc Guehi, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, ersetzen. Der 25-jährige Abwehrchef wird immer wieder intensiv mit dem FC Bayern München und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Marc Guehi
Marc Guehi(Bild: AP/John Walton)

„Es passt alles zusammen“
In der Ligue 1 sorgen Baidoo und Co. aktuell für Furore, liegen sensationell auf Platz eins. „Was wir gerade auf dem Platz zeigen, ist unglaublich. Es passt alles zusammen, jeder gibt Gas“, sagte der U21-Teamspieler zuletzt im Gespräch mit „sportkrone.at“.

Lesen Sie auch:
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
PL-Klub blitzte ab
Glasner wollte ÖFB-Legionär um 30 Millionen locken
10.12.2025
Sieg gegen Fulham
Glasner-Elf weiter voll auf Champions-League-Kurs
07.12.2025

Nicht nur defensiv, sondern auch offensiv hat der robuste Innenverteidiger einen großen Anteil am Erfolg. In 14 Ligapartien erzielte Baidoo bereits zwei Treffer (hinzu kommt ein Assist). Zum Vergleich: Damit hat er bereits genauso viele Tore auf dem Konto wie in seiner Profi-Ära in Salzburg – für die Bullen absolvierte er jedoch stolze 71 Pflichtspiele. Seine starken Leistungen in Lens bleiben jedenfalls nicht unbemerkt …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
171.072 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
151.872 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.850 mal gelesen
Mehr Fußball International
Fußball-Rückblick 2025
ÖFB mit perfektem Jahr – Heimische Liga strauchelt
Real verliert CL-Hit
„Er ist großartig“ – doch war es das für Alonso?
„Richtig schlecht!“
BVB-Star rechnet knallhart mit Teamkollegen ab
Heiß begehrt
ÖFB-Legionär sorgt für Furore! Schlägt Glasner zu?
Conference League
Rapid gegen Omonia Nikosia ab 21 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf