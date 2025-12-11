ÖFB-Legionär sorgt für Furore! Schlägt Glasner zu?

Heißes Transfer-Gerücht auf der Insel: Crystal Palace, der Klub von Trainer Oliver Glasner, hat offenbar ein Auge auf ÖFB-Legionär Sammy Baidoo geworfen.
Wie „Teamtalk“ berichtet, ist Sammy Baidoo heiß begehrt. Sowohl Crystal Palace als auch Premier-League-Konkurrent West Ham United haben ein Auge auf den 21-jährigen Innenverteidiger von Lens geworfen.
Baidoo könnte beim Glasner-Klub Marc Guehi, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, ersetzen. Der 25-jährige Abwehrchef wird immer wieder intensiv mit dem FC Bayern München und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.
„Es passt alles zusammen“
In der Ligue 1 sorgen Baidoo und Co. aktuell für Furore, liegen sensationell auf Platz eins. „Was wir gerade auf dem Platz zeigen, ist unglaublich. Es passt alles zusammen, jeder gibt Gas“, sagte der U21-Teamspieler zuletzt im Gespräch mit „sportkrone.at“.
Nicht nur defensiv, sondern auch offensiv hat der robuste Innenverteidiger einen großen Anteil am Erfolg. In 14 Ligapartien erzielte Baidoo bereits zwei Treffer (hinzu kommt ein Assist). Zum Vergleich: Damit hat er bereits genauso viele Tore auf dem Konto wie in seiner Profi-Ära in Salzburg – für die Bullen absolvierte er jedoch stolze 71 Pflichtspiele. Seine starken Leistungen in Lens bleiben jedenfalls nicht unbemerkt …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.