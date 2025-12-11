ÖFB-Legionär sorgt für Furore! Schlägt Glasner zu?

Nicht nur defensiv, sondern auch offensiv hat der robuste Innenverteidiger einen großen Anteil am Erfolg. In 14 Ligapartien erzielte Baidoo bereits zwei Treffer (hinzu kommt ein Assist). Zum Vergleich: Damit hat er bereits genauso viele Tore auf dem Konto wie in seiner Profi-Ära in Salzburg – für die Bullen absolvierte er jedoch stolze 71 Pflichtspiele. Seine starken Leistungen in Lens bleiben jedenfalls nicht unbemerkt …