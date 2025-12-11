Feuerteufel auf Landstraße schlug schon wieder zu

Die Sorgen auf der Landstraße werden lauter. In der Nacht auf Dienstag stand erneut eine gelbe Mülltonne an der Ecke Hainburger Straße/Wassergasse in Flammen. Für viele Bewohner ist es der nächste Puzzlestein einer Serie, die seit Oktober das Grätzel belastet. Rund um das Hundertwasserhaus lodert es immer wieder – manchmal Müllcontainer, manchmal Autos. Anwohner sprechen längst von einem „Feuerteufel“, der nach Belieben zuschlägt.