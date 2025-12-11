Vorteilswelt
Serientäter am Werk?

Feuerteufel auf Landstraße schlug schon wieder zu

Wien
11.12.2025 06:00
Von der gelben Tonne – in der Dosen und Plastik gesammelt werden – sind nur mehr verkohlte Reste ...
Von der gelben Tonne – in der Dosen und Plastik gesammelt werden – sind nur mehr verkohlte Reste übrig.(Bild: FPÖ Landstraße)

Schon wieder brannte im dritten Wiener Gemeindebezirk eine gelbe Tonne. Auch Autos werden immer wieder zum Ziel. Während die Polizei die Streifen intensiviert, erinnert die jüngst aufgeklärte Brandserie dreier junger Frauen aus anderen Bezirken daran, wie schnell Feuer zur Gefahr werden kann.

Die Sorgen auf der Landstraße werden lauter. In der Nacht auf Dienstag stand erneut eine gelbe Mülltonne an der Ecke Hainburger Straße/Wassergasse in Flammen. Für viele Bewohner ist es der nächste Puzzlestein einer Serie, die seit Oktober das Grätzel belastet. Rund um das Hundertwasserhaus lodert es immer wieder – manchmal Müllcontainer, manchmal Autos. Anwohner sprechen längst von einem „Feuerteufel“, der nach Belieben zuschlägt.

