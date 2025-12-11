Sarkozy veröffentlicht im Eiltempo Buch über Haft

Matratze härter als bei der Armee

„Zwölf Quadratmeter. Ein Bett, das mit verstärkten Platten sicher an der Wand befestigt ist. Ein kleiner Schreibtisch aus hellem Holz, eine Dusche, ein Kühlschrank, eine Herdplatte und ein Fernseher. All das in einem Zimmer.“ Auch gab es zwei Fenster, aber ohne Ausblick nach draußen oder auf den Himmel. „Als ich mich auf das Bett setzte, das ungemacht war, war ich schockiert. Ich hatte noch nie, auch während meines Militärdienstes, eine derart harte Matratze gespürt.“