Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„So harte Matratze“

Sarkozy veröffentlicht im Eiltempo Buch über Haft

Außenpolitik
11.12.2025 06:54
Sarkozy signiert eines seiner Bücher.
Sarkozy signiert eines seiner Bücher.(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)

Das ging ja schnell! Frankreichs ehemaliger Präsident Nicolas Sarkozy hat nach seinen rund drei Wochen im Gefängnis ein Buch veröffentlicht. Darin schreibt der Ex-Politiker über sein hartes Leben als Häftling Nummer 320535 in Zelle 11 ...

0 Kommentare

„Das Tagebuch eines Häftlings“ beschreibt den Alltag im Pariser Gefängnis La Santé, wo er nach seiner Verurteilung zu fünf Jahren Haft in der Libyen-Affäre kurzzeitig inhaftiert wurde. Da er gegen das Urteil in Berufung ging, kam er vor einem Monat unter Auflagen frei.

Geprägt ist Sarkozys Buch von der Empörung, dass er überhaupt hinter Gittern landen konnte, einem „Abstieg auf einen Schlag um zehn Etagen“, und der festen Überzeugung von seiner Unschuld. Aber wie sah seine Zelle aus?

Matratze härter als bei der Armee
„Zwölf Quadratmeter. Ein Bett, das mit verstärkten Platten sicher an der Wand befestigt ist. Ein kleiner Schreibtisch aus hellem Holz, eine Dusche, ein Kühlschrank, eine Herdplatte und ein Fernseher. All das in einem Zimmer.“ Auch gab es zwei Fenster, aber ohne Ausblick nach draußen oder auf den Himmel. „Als ich mich auf das Bett setzte, das ungemacht war, war ich schockiert. Ich hatte noch nie, auch während meines Militärdienstes, eine derart harte Matratze gespürt.“

Carla Bruni umarmte ihren Mann, bevor dieser seine Haftstrafe antreten musste.
Carla Bruni umarmte ihren Mann, bevor dieser seine Haftstrafe antreten musste.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)

Einquartiert war der konservative Ex-Präsident in einem besonders gesicherten Bereich. „Meine zukünftigen Nachbarn sind entweder islamistische Terroristen, Vergewaltiger, Mörder oder Drogenhändler. Eine reizvolle Aussicht“, stellte Sarkozy vor dem Gang in die Zelle fest. Die ständige, lautstarke Gewalt unter den Häftlingen raubte ihm regelmäßig den Schlaf. „Einige meiner neuen Nachbarn schienen nicht über ein optimales seelisches Gleichgewicht zu verfügen“, hielt Sarkozy in seinem gut 200 Seiten dicken Buch fest.

Carla Bruni als „Lichtblick“
Als „einzigen Lichtblick an diesem düsteren Tag“ beschrieb Sarkozy den Besuch seiner Ehefrau Carla Bruni. Aber auch, dass er das Spiel von Paris Saint-Germain gegen Leverkusen in der Zelle gucken konnte, munterte „Sarko“, der oft auch bei den Spielen von PSG auf der Tribüne sitzt, auf.

Lesen Sie auch:
Der ehemalige Präsident Frankreichs, Nicolas Sarkozy, muss seine Strafe nicht im Gefängnis ...
Gerade erst entlassen
Ex-Präsident Sarkozy kassiert weitere Haftstrafe
26.11.2025
„Gibt nichts zu tun“
Sarkozy: „Im Gefängnis wird Innenleben gestärkt“
21.11.2025

Viele Seiten lang setzt sich Sarkozy in seinem Buch auch mit der Libyen-Affäre und dem Prozess gegen ihn auseinander – aus seiner Sicht verbiss sich die Justiz jahrelang ohne stichhaltige Beweise in die Anschuldigung, dass für seinen Präsidentenwahlkampf 2007 illegal Geld von der Führung des damaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi geflossen sein soll.

Konservativer hält Brandmauer für überholt
Für politischen Wirbel in Frankreich sorgt indessen eine Aussage Sarkozys, dessen Stimme im konservativen Lager weiterhin Gewicht hat. In seinem Buch plädiert er dafür, die Brandmauer gegen das rechtsnationale Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen in Frankreich aufzugeben. „Sie repräsentieren so viele Franzosen, respektieren das Wahlergebnis und beteiligen sich am Funktionieren unserer Demokratie. Sie zu berücksichtigen, erscheint mir ebenso selbstverständlich wie notwendig.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
171.072 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
151.872 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.850 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
„So harte Matratze“
Sarkozy veröffentlicht im Eiltempo Buch über Haft
Trumps Goldkarte
Wer Geld hat, kann ab jetzt in den USA leben
Kaum Sparpotential
Experten kritisieren geplante Sozialhilfereform
„Message Macht Medien“
Baghajati: „Wichtiger, was im – nicht AM Kopf ist“
Hat Zeremonie verpasst
Nobelpreisträgerin floh mit dem Boot zur Vergabe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf