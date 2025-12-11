Experten kritisieren geplante Sozialhilfereform

Gleiches Anrecht auf Sozialhilfe für alle

Zu den politisch und medial immer wieder thematisierten Einzelfällen von Sozialhilfebeziehern mit sehr hohen Geldleistungen (aufgrund der hohen Kinderzahl) sagte Heitzmann, dass es letztlich darum gehe, „dass es eine bedarfsorientierte Mindestsicherung ist“. Eine Familie mit acht oder neun Kindern habe nun einmal einen höheren Bedarf als eine zwei- oder vierköpfige Familie. Badelt erklärt dazu, dass in diesem Fall aber über eine Staffelung geredet werden könne. Dabei ist aber die Gleichbehandlung aller Sozialhilfeempfänger, unabhängig von ihrem sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund, ein zentrales Anliegen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Lebens.