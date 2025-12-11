Vorteilswelt
„Richtig schlecht!“

BVB-Star rechnet knallhart mit Teamkollegen ab

Champions League
11.12.2025 06:02
Dortmund enttäuscht gegen Bodö/Glimt.
Dortmund enttäuscht gegen Bodö/Glimt.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Nico Schlotterbeck war richtig sauer. Nach dem enttäuschenden 2:2 in der Champions League gegen Bodö/Glimt knöpfte sich der Borussia-Dortmund-Star seine Teamkollegen vor.

„Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball“, schimpfte Schlotterbeck am Mittwochabend bei DAZN in Richtung der Einwechselspieler Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Serhou Guirassy, Emre Can und Julian Ryerson. „Wenn man reinkommt in der 60. Minute, erwarte ich 30 Minuten Volldampf.“

Nico Schlotterbeck
Nico Schlotterbeck(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Und der deutsche Nationalspieler legte nach: „Wir spielen Champions League. Das ist viel zu wenig. Das ist nicht bitter, sondern einfach schlecht!“

Zitat Icon

Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball!

Nico Schlotterbeck im DAZN-Interview

Schlotterbecks Aussagen sind auch deshalb brisant, weil der Schlüsselspieler aktuell zögert, seinen 2027 auslaufenden Vertrag in Dortmund zu verlängern. Immer wieder gibt’s Gerüchte rund um einen Wechsel des 26-jährigen Abwehrspielers.

Muskelverhärtung bei Sabitzer
Beim BVB fiel Marcel Sabitzer wegen einer Muskelverhärtung kurzfristig aus. Das gaben die Dortmunder kurz vor Anpfiff auf X bekannt, über die Ausfalldauer des 31-jährigen ÖFB-Teamspielers wurden allerdings keine Angaben gemacht.

Ohne Sabitzer verpassten die überlegenen Deutschen trotz eines Doppelpacks von Julian Brandt (18., 51.) den Sieg. Der Sturm-Bezwinger aus Norwegen glich durch Haitam Alleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) jeweils aus – und sorgte am Ende für großen Ärger bei Schlotterbeck.

krone Sport
