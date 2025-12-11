So landen Sie einen Volltreffer unterm Christbaum

Sie haben noch keine Einkaufsläden gestürmt, um wahllos irgendwelche Weihnachtsgeschenke zu besorgen? Umso besser! Wer anderen eine echte Freude bereiten will, sollte nämlich zuerst die Kunst des Schenkens beherrschen. Eine Psychologin verrät die goldenen Regeln, die man dabei beachten sollte.
Alle Jahre wieder taucht sie zur Weihnachtszeit auf: die Frage, wie man das ideale Geschenk für seine Lieben findet. Zwischen Wunschlisten, Rabattaktionen und der Sorge, danebenzuliegen, geht das Wichtigste oft verloren – das Verständnis für die Person, die wir beschenken wollen. Schenken ist nämlich weit mehr als der Austausch von Dingen. Es ist eine Form von Zuwendung und Beziehungsarbeit. Deshalb sollte auch ein Paar niemals auf gegenseitiges Beschenken verzichten, sagt Familientherapeutin Magda Pirker aus Bad Sauerbrunn.
