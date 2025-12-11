So landen Sie einen Volltreffer unterm Christbaum

Alle Jahre wieder taucht sie zur Weihnachtszeit auf: die Frage, wie man das ideale Geschenk für seine Lieben findet. Zwischen Wunschlisten, Rabattaktionen und der Sorge, danebenzuliegen, geht das Wichtigste oft verloren – das Verständnis für die Person, die wir beschenken wollen. Schenken ist nämlich weit mehr als der Austausch von Dingen. Es ist eine Form von Zuwendung und Beziehungsarbeit. Deshalb sollte auch ein Paar niemals auf gegenseitiges Beschenken verzichten, sagt Familientherapeutin Magda Pirker aus Bad Sauerbrunn.