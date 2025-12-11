„Haben Sie schon Trainer gesucht, Herr Parensen?“

Das Europacup-Duell von Fußball-Meister Sturm am Donnerstag gegen Roter Stern Belgrad wird im Umfeld der Grazer vom Machtkampf zwischen Jürgen Säumel und Michael Parensen überlagert. Die „Krone“ sprach mit dem Sportdirektor über die Anschuldigungen seines Trainers und konfrontierte den Deutschen mit Gerüchten um seine Person.
„Krone“: Herr Parensen, waren Sie vom medialen Rundumschlag Ihres Trainers nach dem Derbysieg gegen den GAK überrascht?
Michael Parensen: Der Zeitpunkt, nach einem Sieg in einem für den Verein und die Fans so wichtigen Spiel öffentlich Dinge zu äußern, die intern bleiben sollten, hat mich schon überrascht. Ich verstehe grundsätzlich etwas anderes unter einem professionellen Zusammenarbeiten, habe das immer anders gehandhabt und werde das auch in Zukunft anders handhaben. Das ist eine Geschichte gewesen, die so nicht passieren sollte.
