„Krone“-Kommentar

Es ist vor allem Jörg Haider zu verdanken

Kolumnen
11.12.2025 06:00
Den Spatenstich zur Koralmbahn 2001 erlebte Jörg Haider (im Bild mit der damaligen ...
Den Spatenstich zur Koralmbahn 2001 erlebte Jörg Haider (im Bild mit der damaligen Verkehrsministerin Monika Forstinger) noch, die Fertigstellung heute feiern seine Nach-Nach-Nachfolger.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
0 Kommentare

Ein Milliardenprojekt, dessen Realisierung Jahrzehnte dauert – es hat naturgemäß viele Väter und Mütter. Wenn nun morgen nach 30 Jahren Planungs- und Bauzeit die Koralmbahn samt dem Herzstück, dem mit 33 Kilometern sechstlängsten Eisenbahntunnel der Welt zwischen der Weststeiermark und dem Kärntner Lavanttal feierlich eröffnet wird, dann gratulieren hier die politischen Nach-Nach-Nachfolger jener, denen dieses Jahrhundertprojekt zu verdanken ist.

Im „Ehrenzug“ werden unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und die Landeshauptleute Mario Kunasek und Peter Kaiser Platz nehmen.

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Die Weichen gestellt und Spaten gestochen haben dereinst ganz andere Politiker: die Landeshauptleute Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) in Kärnten und Waltraud Klasnic (ÖVP) in der Steiermark. Die entscheidende Rolle Haiders für die Realisierung der Koralmbahn lobte im „Krone“-Interview sogar sein roter Nach-Nachfolger Peter Kaiser.

Haider machte in der schwarz-blauen Koalition ab 2000 als FPÖ- und später BZÖ-Chef mächtig Druck. „Seine“ Infrastrukturminister Gorbach und später Forstinger wussten, was sie zu tun hatten

Kern und Kurz als die Hoffnungsträger mancher Frustrierter in ihren derzeit so erfolgsarmen ...
„Krone“-Kommentar
Kern und Kurz: Kann man zweimal Wunderwuzzi sein?
09.12.2025

So ist diese neue Bahnstrecke, bei der heute Türkis-Schwarze, Rote, Grüne und Blaue feiern, vor allem Haider zu verdanken. Ohne seinen Einsatz würden die Züge von Graz nach Klagenfurt und retour weiter drei Stunden statt 41 Minuten benötigen.

Ehre, wem Ehre gebührt.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
