Surren nervt! Kraftwerks-Nachbarn auf Barrikaden

Das Kraftwerk Sinnhub am Almkanal in Salzburg ist genehmigt. Doch die Diskussion rund um das Bauwerk mitten zwischen Wohnhäusern ist noch lange nicht vorbei. Die Anrainer leiden unter den Geräuschen der Maschinen und planen jetzt weitere Schritte.
Schon im Frühling berichtete die „Krone“ über buchstäblichen Wirbel rund um das Kraftwerk Sinnhub am Westarm des Almkanals in der Stadt Salzburg. Die Geräuschkulisse hat sich durch den Bau des Kraftwerks entscheidend verändert.
