Wie Skistar Vonn ihren Trainer Svindal beeindruckt

Seit einigen Monaten arbeitet Lindsey Vonn mit Aksel Lund Svindal zusammen. Er habe aber etwas Nachdenkzeit gebraucht, erklärt der Norweger im „Krone“-Gespräch. Und erzählt von den Fähigkeiten und Fortschritten, die der Ski-Superstar aus den USA bereits gemacht hat.