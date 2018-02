Verdächtiger Brief an Harry und Meghan abgefangen

Kutschfahrt durch Windsor

An den Plänen für die Hochzeit des Paares am 19. Mai in der St. Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor soll der bedrohliche Akt nichts ändern. Die Sicherheitsvorkehrungen würden laufend überprüft. Prinz Harry und Meghan Markle werden nach ihrer Hochzeit in einer Pferdekutsche durch Windsor fahren. Dies solle "mehr Menschen eine Möglichkeit bieten, in Windsor zusammenzukommen und die Atmosphäre dieses besonderen Tages zu genießen", so der Kensington-Palast. Nach der Fahrt mit der Kutsche soll das frischverheiratete Paar die Hochzeitsgäste im St.-Georgs-Festsaal empfangen. Prinz Charles wird am Abend einen weiteren Empfang für die Familienangehörigen und engsten Freunde des Paares geben.