Schneehasen und -hühner im Winter seltener weiß

Weltweit passen 21 Arten von Säugetieren und Vögeln ihr Fell oder Federkleid farblich der Jahreszeit an, um besser getarnt zu sein, so die Forscher um Scott Mills von der University of Montana (USA) in einer Aussendung. Vier davon leben auch in Österreich, erklärte Klaus Hackländer vom Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien: Schneehase, Schneehuhn, Hermelin und Mauswiesel.