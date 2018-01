Produktionsprobleme bei Tesla reißen nicht ab

Übertriebene Bewertungen für verlustbringende Unternehmen sind nichts Neues auf dem Aktienmarkt - und so beflügelt auch Tesla-Chef Elon Musk immer wieder die Fantasien der Auto-Fans. Seine Firma stellt er dabei gerne auf eine Liga mit Giganten wie Amazon, Apple und Co: Tesla hätte das Potential, in zehn Jahren einen Aktien-Wert von einer Billion Dollar zu erreichen. Doch aus seiner riesigen Fabrik in im US-amerikanischen Nevada gibt es alarmierende Nachrichten.