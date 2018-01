Niederländische Agenten hackten russische Hacker

In der Hacker-Affäre um russische Einmischung in die US-Wahl haben offenbar niederländische Geheimdienste die entscheidenden Hinweise geliefert. Sie hätten die russische Hackergruppe "Cozy Bear" gehackt und jahrelang observiert, berichteten die Tageszeitung "De Volkskrant" und die TV-Sendung Nieuwsuur am Freitag. Die Medien berufen sich dabei auf anonyme Quellen bei den Geheimdiensten AIVD und MIVD sowie bei US-Sicherheitsdiensten.