Ameisen-Strategiespiel begeistert Steam-Community

Äußerst positiv bewerten Hunderte Steam-Nutzer das kürzlich in die Early-Access-Betaphase gestartete Strategiespiel "Empires of the Undergrowth". In dem Game übernimmt der Spieler das Kommando über eine Ameisenkolonie, erwehrt sich Spinnen und Raubwanzen, bekriegt sich mit anderen Ameisenvölkern, beschafft Nahrung und sorgt im Bau für Nachwuchs. Eine unkonventionelle Idee, die bei den Spielern großen Anklang findet.