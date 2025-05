Trauer um Jungvater: „Eine unermessliche Lücke“

Der 33-Jährige hatte am Feiertag gemeinsam mit seinem Schwiegervater in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) Montagearbeiten durchgeführt. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte vom Balkon in die Tiefe. Trotz des unermüdlichen Einsatzes der Rettungskräfte verstarb der Steirer noch an der Unfallstelle.