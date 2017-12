Sylvester Stallone: Polizei ermittelt gegen ihn!

Eine 50-jährige Schauspielerin hatte behauptet, dass der Action-Star sie in seinem Büro in Santa Monica 1990 sexuell belästigt hatte. Wie die Beamten nun 'The Blast' mitteilten, werde es jedoch schwer, Beweismaterial zu sammeln, da das angebliche Verbrechen schon so lange in der Vergangenheit liegt. Man versuche jedoch "sein Bestes".