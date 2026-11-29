Ski World Cup Live Updates
LIVE: First! Joshua Sturm Takes the Lead
The ski stars are facing a challenge in Copper Mountain, where the men’s giant slalom is on the schedule. ÖSV star and defending champion Stefan Brennsteiner is in first place after a strong first run. We’ll now be covering the final run—see the live updates below!
Here’s the LIVE TICKER:
Last year’s winner, Stefan Brennsteiner, is aiming for the second World Cup victory of his career in Copper Mountain. The Salzburg native leads at the halfway point of the alpine giant slalom by 0.33 seconds over Olympic champion and overall title defender Lucas Pinheiro Braathen (BRA) and by 0.41 seconds over Sam Maes (BEL). Ahead of Switzerland’s Marco Odermatt (+1.14), Joshua Sturm is in fifth place (+1.09), and World Champion Raphael Haaser is also still in the top 10 (+1.32).
“There wasn’t much about it that I didn’t like. The run was very good,” said Brennsteiner, who described the course as having been set very fast—a condition that doesn’t usually suit him. The course was set by former top racer Natko Zrncic Dim. In an ORF TV interview, Sturm explained that he’s feeling good right now and is able to coach himself well during the run. He hopes to replicate that success in the second run. Also advancing to the final from the ÖSV team is Marco Schwarz (+1.64).
After Saturday’s Super-G was canceled due to unmanageable amounts of fresh snow, the course was in very good condition on Sunday amid glorious winter weather.
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