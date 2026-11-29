Last year’s winner, Stefan Brennsteiner, is aiming for the second World Cup victory of his career in Copper Mountain. The Salzburg native leads at the halfway point of the alpine giant slalom by 0.33 seconds over Olympic champion and overall title defender Lucas Pinheiro Braathen (BRA) and by 0.41 seconds over Sam Maes (BEL). Ahead of Switzerland’s Marco Odermatt (+1.14), Joshua Sturm is in fifth place (+1.09), and World Champion Raphael Haaser is also still in the top 10 (+1.32).