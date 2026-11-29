That's too bad
How bizarre! Neuer gets hurt while cutting a cake
First an injury, then a marital crisis, and now THIS: German goalkeeping legend Manuel Neuer had a painful mishap with a cake while visiting an FC Bayern Munich fan club! The 40-year-old injured his finger while clumsily handling a knife as he was cutting a cake (!) …
The whole thing happened during Neuer’s visit to the fan club “Räuber Kneißl Unterweikertshofen ’97” in Upper Bavaria. The goalkeeper—who has been sidelined for weeks due to a partial tendon tear in his right foot and has been the subject of intense media speculation following his separation from his wife Anika—was the guest of honor there and was even greeted by a brass band.
Let’s get this out of the way right away: during his first public appearance in weeks, Neuer made no comments about his personal life; in fact, no questions on the subject were even asked or allowed.
A cut on his left thumb
After a lengthy Q&A session—during which he also hinted at retiring next summer—Neuer was presented with a cake. A cake that he immediately cut in front of the assembled audience.
But something went wrong, and suddenly the top-tier goalie—so deft with his hands when blocking soccer balls—flinched: he’d cut his left thumb! Of course, he didn’t let this mishap spoil his evening; in the end, all he needed was a band-aid…
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