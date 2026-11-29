Seriously Injured
Jet of flame from boiler burned man’s face
Von Krone Oberösterreich
A man from the Mühlviertel region suffered severe facial burns early Sunday morning. A jet of flame suddenly shot out of a boiler.
The 60-year-old man from the Rohrbach district (Upper Austria) sustained the severe burns around 7 a.m. on Sunday. The man was operating the boiler at his home when a jet of flame suddenly shot out of it for reasons that have not yet been determined.
Taken to a Specialized Hospital in Vienna
The flame struck the man in the face. He was first taken by ambulance to Rohrbach Hospital and then transferred to Vienna General Hospital (AKH).
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