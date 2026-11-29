SCR's Rivals Slip Up
1–1! Salzburg and LASK Crown Rapid Winter Champion
A draw with a winner—it sounds strange, but it’s true: Thanks to the 1-1 tie between Red Bull Salzburg and defending champions LASK, SK Rapid—who had already played the day before—can now celebrate winning the winter title! Thanks to the draw at the Red Bull Arena, the Green-Whites now sit eight points ahead of second-place Salzburg and ten ahead of third-place Linz, with two rounds remaining before the end of the year …
The 10,118 fans first saw a missed shot by Jesper Lindström (4th minute) and then watched as LASK dominated the play. Salzburg goalkeeper Christian Zawieschitzky was called into action by shots from Kasper Jörgensen (10th) and Moses Usor (11th), and was lucky that a goal by Sasa Kalajdzic was disallowed due to a narrow offside call against the ÖFB national team player (28th).
Four minutes later, the striker headed the ball over the goal from a good position. In addition, a deflected header by Joao Tornich hit the crossbar (36th minute), and Junior Dibango’s volley from a few meters out sailed well wide of the far post (43rd minute).
Salzburg Capitalized on Mbuyamba’s Mistake
With the exception of relatively harmless shots by Edmund Baidoo (19th minute) and Frans Krätzig (25th minute), Salzburg had little to offer, but they found their rhythm a bit better in the second half and were rewarded with the opening goal.
Xavier Mbuyamba had actually already won the footrace against Leandro Morgalla, but then still let the ball be snatched away from him. Morgalla passed to Karim Konate, who was denied by LASK goalie Lukas Jungwirth. Bartosz Mazurek capitalized on the rebound with great vision and skill (70th minute).
Less than three minutes later, Mbuyamba made up for his mistake—the defender rose highest on a corner kick by Sascha Horvath and headed the ball in to tie the game at 1–1 (72'). Shortly afterward, Mbuyamba received a yellow card and will therefore be suspended for next Saturday’s big match at Rapid. In the closing minutes, both teams pushed for the winner, with LASK in particular launching several promising attacks. However, the “lucky punch” never materialized.
The result:
FC Red Bull Salzburg – LASK 1–1 (0–0)
, Salzburg, Red Bull Arena, 10,118 spectators, Referee Christian-Petru Ciochirca
Goals: 1–0 (70.) Mazurek, 1–1 (72.) Mbuyamba
Yellow cards: Diabate and Elfadli, Mbuyamba
Salzburg: Zawieschitzky – Morgalla (73' Veratschnig), Drexler, Zabransky, Krätzig – Barry, Mazurek – Baidoo (73' Aguilar), Vertessen (60' Redzic), Lindström (46' S. Diabate) – Konate (85' Adejenughure)
LASK: Jungwirth – Mbuyamba, Tornich, Freckleton – Jörgensen, Elfadli (69. Danek), Ljubicic, Horvath, Dibango – Usor (78. Adeniran), Kalajdzic
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