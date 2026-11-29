Less than three minutes later, Mbuyamba made up for his mistake—the defender rose highest on a corner kick by Sascha Horvath and headed the ball in to tie the game at 1–1 (72'). Shortly afterward, Mbuyamba received a yellow card and will therefore be suspended for next Saturday’s big match at Rapid. In the closing minutes, both teams pushed for the winner, with LASK in particular launching several promising attacks. However, the “lucky punch” never materialized.