The Austrian national team player came off the bench as a “super sub” in the 93rd minute of the away match against SC Freiburg to score the equalizer, making the final score 2-2. For the 27-year-old from Lower Austria, it was his fifth goal in competitive play and his third in the league. Leipzig remains in fourth place, just one point behind third-place Freiburg, whose winning streak also came to an end.