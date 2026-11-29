German Bundesliga
Baumgartner saves a point for Leipzig at SC Freiburg!
Christoph Baumgartner saved RB Leipzig from its fourth loss of the season in Germany’s Bundesliga on Sunday!
The Austrian national team player came off the bench as a “super sub” in the 93rd minute of the away match against SC Freiburg to score the equalizer, making the final score 2-2. For the 27-year-old from Lower Austria, it was his fifth goal in competitive play and his third in the league. Leipzig remains in fourth place, just one point behind third-place Freiburg, whose winning streak also came to an end.
Baumgartner was substituted in the 66th minute
Striker Igor Matanovic (11th minute) and midfield anchor Maximilian Eggestein on a penalty kick for a handball (43rd minute) scored in front of 32,600 spectators for Freiburg, who narrowly missed out on their seventh consecutive competitive win. For Leipzig, a streak of four straight wins came to an end; before Baumgartner’s goal, Christopher Nkunku (53rd minute) had converted a penalty kick. Baumgartner, who didn’t enter the game until the 66th minute, initially missed a header (79th), but then, in stoppage time, struck a throw-in that had been flicked on by a header in the middle directly on the volley, leaving goalkeeper Mio Backhaus with no chance.
Nicolas Seiwald entered the game at halftime, while Philipp Lienhart played the full 90 minutes for the other side. For Leipzig, defensive leader Willi Orban became the league’s all-time leader in appearances with his 270th game.
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