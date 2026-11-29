Eine schlechte Tourenplanung wurde einem deutschen Alpinisten (35) im Tiroler Sellrain zum Verhängnis. Der 35-Jährige sah sich nicht mehr dazu in der Lage, ohne Hilfe abzusteigen. Folglich setzte er einen Notruf ab und ließ sich vom „Taxi“ – also vom Hubschrauber der Polizei – abholen.