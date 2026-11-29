Eine schlechte Tourenplanung wurde einem deutschen Alpinisten (35) im Tiroler Sellrain zum Verhängnis. Der 35-Jährige sah sich nicht mehr dazu in der Lage, ohne Hilfe abzusteigen. Folglich setzte er einen Notruf ab und ließ sich vom „Taxi“ – also vom Hubschrauber der Polizei – abholen.
Ereignet hat sich der Vorfall am Samstagnachmittag. Gegen 4.30 Uhr war der 35-Jährige von St. Sigmund im Sellrain aus zu einer Bergtour aufgebrochen. Als Ziel hatte er sich den „Zwieselbacher Roßkogel“ (3081 Meter) gesetzt.
„Im Zuge des Aufstiegs über den mit Schnee bedeckten Ostgrat zum Schöllerkogel legte er seine Steigeisen an und kletterte weiter“, schildern die Ermittler der Exekutive.
Notruf abgesetzt
Da das Gelände immer anspruchsvoller wurde und dem Alpinisten eine Umkehr über die überwundenen Kletterstellen als aussichtslos erschien, setzte er um 13.30 Uhr einen Notruf ab. Ein Hubschrauber der Polizei rückte folglich aus und barg den unverletzten Deutschen. „Er wurde an seinen Tourenausgangspunkt geflogen.“
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