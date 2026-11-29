Hit-and-Run
Drunk E-Scooter Rider Injured by Car in Cash
A mysterious accident, allegedly involving a hit-and-run, is said to have occurred Saturday evening on a street in Regau (Upper Austria). An e-scooter rider claims to have been struck by a car. However, the victim was heavily intoxicated, with a blood alcohol level of 1.9 per mille.
A 23-year-old man from Regau fell off his e-scooter in his hometown on Saturday evening around 8:15 p.m. The victim told police that he had collided with a gray car, which caused him to fall.
No traces of the car involved in the accident
The car is said to have simply driven away after the collision. However, an immediate search for the vehicle involved in the accident proved fruitless. Furthermore, no vehicle parts or paint marks from the car—allegedly a gray BMW—were found on the e-scooter at the scene of the accident.
The 23-year-old sustained injuries of an unspecified severity in the accident and was taken to a hospital. A breathalyzer test revealed a blood alcohol level of 1.9 per mille. The young man was charged.
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