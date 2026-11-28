In St. Wolfgang
Accident Involving a Drunk Driver: Young Woman Injured
A 21-year-old woman was injured in St. Wolfgang (Upper Austria) in a collision with a drunk driver. Her father was a passenger. The other driver had a blood alcohol level of 1.08 per mille.
The traffic accident occurred late Friday evening in St. Wolfgang. A 21-year-old woman from the Gmunden district was driving her car along the L546. Her father was in the passenger seat. Around 11:30 p.m., the woman collided with an oncoming car driven by a 20-year-old from the Gmunden district while navigating a curve. The impact caused the 21-year-old’s car to veer off the road and come to a stop in an adjacent field.
Young Driver Injured
The woman was taken to the hospital by ambulance with minor injuries. Her 59-year-old passenger and the 20-year-old driver were uninjured. A breathalyzer test showed the 20-year-old had a blood alcohol level of 1.08 per mille. He is being charged.
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