The traffic accident occurred late Friday evening in St. Wolfgang. A 21-year-old woman from the Gmunden district was driving her car along the L546. Her father was in the passenger seat. Around 11:30 p.m., the woman collided with an oncoming car driven by a 20-year-old from the Gmunden district while navigating a curve. The impact caused the 21-year-old’s car to veer off the road and come to a stop in an adjacent field.