Swiss bietet Flugbegleitern bis zu 15.000 Franken

Als Gründe nannte das Unternehmen die anhaltenden Triebwerksprobleme sowie einen Mangel an Cockpitpersonal. Dadurch fliege die Swiss derzeit weniger als geplant und könne nicht alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter in vorgesehenem Umfang einsetzen. Am vergangenen Freitag wurde dem Personal daher das Angebot gemacht, gegen Geld freiwillig zu kündigen oder eine temporäre Auszeit zu nehmen. Wer das Arbeitsverhältnis bis zum 30. April freiwillig beendet, erhält eine Pauschale von 15.000 Franken (umgerechnet 16.603,94 Euro). Die Beschäftigten müssen das Unternehmen dann bis Ende August verlassen.