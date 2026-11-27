Dicke Flocken rieseln derzeit auf unsere Berge, der Saisonstart steht vor der Tür. Doch was passiert, wenn es wieder aufhört zu schneien? Die Skigebiete haben längst auf Kunstschnee umgestellt – Ganz ohne Risiko ist das Geschäft aber nicht.
Obwohl dieser Tage genug Schnee vom Himmel fällt, die heimischen Skigebiete können dem Winter mittlerweile auch ohne große Hilfe von oben begegnen. „Unsere Betriebe sind schon längst auf Maschinenschnee eingestellt“, betont Markus Redl, Geschäftsführer von ecoplus alpin, gegenüber der „Krone“. Rund 75 Prozent der österreichischen Pistenflächen werden bereits technisch beschneit, in großen Skigebieten sind es sogar bis zu 90 Prozent. Moderne Schneekanonen schaffen eine Grundbeschneiung mittlerweile innerhalb von zwei Tagen.
Der Naturschnee spielt dabei längst eine untergeordnete Rolle. Wirtschaftlich ist das notwendig, – wie die Wirtschaftskammer ausgerechnet hat, würden die Betriebe auf den Pisten sonst drei Viertel ihres Geschäfts verlieren. Ein schneefreier Winter allein wäre für viele Betriebe fatal.
Gerade die Weihnachtsferien zählen zu den wirtschaftlich wichtigsten Wochen der gesamten Wintersaison. „Wer bis dahin keine ausreichende Grundbeschneiung zustande bringt, hat ein massives Problem“, betont Markus Redl weiter. Die entgangenen Einnahmen ließen sich später meist nicht mehr aufholen. Vor allem kleinere und mittlere Skigebiete wie jene in Niederösterreich können sich einen solchen Ausfall kaum leisten. Hierzulande freuen sich 16 Skigebiete nun auf einen erfolgreichen Saisonstart. Der robuste Maschinenschnee bilde ein gutes Fundament für weiteren Naturschnee – „er ist bei Föhn oder Regen widerstandsfähiger“, so der Geschäftsführer.
Während früher nur eine 30 cm dicke Schneedecke beschneit wurde, setzt man heute meist auf 60.
Markus Redl, ecoplus Alpin
Bild: GEPA
Sichern Schneekanonen die Zukunft?
Der Schnee aus der Maschine wird heutzutage schon aus extrem modernen Geräten auf die Pisten gepulvert, doch allein mit Kunstschnee ist die Zukunft des Bergtourismus nicht gesichert. „Die Skigebiete müssen umdenken und verstärkt auf Ganzjahresangebote sowie schneeunabhängige Winteraktivitäten setzen“, betont Redl. Immer mehr Seilbahnbetriebe entwickeln deshalb zusätzliche Angebote für Frühling, Sommer und Herbst. Auch im Winter sollen Aktivitäten abseits der Skipiste neue Gäste anlocken.
Schnee braucht viel Wasser
Einen Haken gibt es bei dem Schnee aus den Maschinen jedoch: um ihn zu produzieren wird sehr viel Wasser benötigt. „Die eigentliche Mangelware in den Skigebieten ist also heutzutage nicht der Naturschnee, sondern das verfügbare Wasser“. Häufig wird streng reguliert, wie viel Wasser in einem Ort für die Beschneiung verwendet werden darf – was die Skigebiete wiederum ökonomisch unter Druck setzt.
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