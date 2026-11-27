Gerade die Weihnachtsferien zählen zu den wirtschaftlich wichtigsten Wochen der gesamten Wintersaison. „Wer bis dahin keine ausreichende Grundbeschneiung zustande bringt, hat ein massives Problem“, betont Markus Redl weiter. Die entgangenen Einnahmen ließen sich später meist nicht mehr aufholen. Vor allem kleinere und mittlere Skigebiete wie jene in Niederösterreich können sich einen solchen Ausfall kaum leisten. Hierzulande freuen sich 16 Skigebiete nun auf einen erfolgreichen Saisonstart. Der robuste Maschinenschnee bilde ein gutes Fundament für weiteren Naturschnee – „er ist bei Föhn oder Regen widerstandsfähiger“, so der Geschäftsführer.