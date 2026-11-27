Schüler, Eltern und Anrainer versammelten sich am Freitag vor Schulbeginn vor dem Grazer Sacré Coeur, um gegen das geplante Bauprojekt mitten am Schulhof zu demonstrieren. Ihre Petition zählt bereits 4500 Unterschriften.
Wie berichtet, sorgt ein großes Bauprojekt am Schulcampus des Grazer Sacré Coeur für mächtig Unmut. Grünflächen, Fußball- und Spielplatz sollen zwei sechsgeschoßigen Wohnblöcken und einem vierstöckigen Gebäude samt Penthouse weichen. Der Elternverein rief am Freitag zur Demo auf: „Grüne Wiese statt grauer Beton“, stand auf den Plakaten geschrieben.
Eine Informations-Homepage wurde eingerichtet und eine Petition gestartet. Der Elternverein konnte bereits 4500 Unterschriften gegen das Projekt sammeln. Online heißt es: „Volksschule und Gymnasium würden nach unserer Berechnung rund 37 Prozent ihrer Grünfläche verlieren, und die rund 960 Kinder am Campus hätten über Jahre eine Großbaustelle neben Kindergarten und Schule.“ Baustart wäre 2028.
Empört ist man auch über das Vorgehen der Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Als Zuständige für Stadtplanung hatte sie den Bebauungsplan bereits am Tisch liegen – der Gemeinderat stimmte dem Projekt zu. Schwentner betont jedoch, sie habe Schlimmeres verhindert: Das Bauvolumen wurde eingeschränkt, die zulässige Wohnnutzung sei nicht wegzubekommen.
Dennoch fordert sie ein gemeinsames Gespräch: „Ich habe mich bereits direkt an den Grundstückeigentümer und an den Schulträger gewandt. Ich erwarte mir, dass sich alle Beteiligten gemeinsam an einen Tisch setzen und ernsthaft über den Erhalt der Schulfreiflächen und die dringend notwendigen Erweiterungen der Schule sprechen.“
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