Eine Informations-Homepage wurde eingerichtet und eine Petition gestartet. Der Elternverein konnte bereits 4500 Unterschriften gegen das Projekt sammeln. Online heißt es: „Volksschule und Gymnasium würden nach unserer Berechnung rund 37 Prozent ihrer Grünfläche verlieren, und die rund 960 Kinder am Campus hätten über Jahre eine Großbaustelle neben Kindergarten und Schule.“ Baustart wäre 2028.