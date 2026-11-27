Ein Brand in der Garage eines Einfamilienhauses hat in der Nacht auf Freitag einen Feuerwehreinsatz im Tiroler Natters (Bezirk Innsbruck-Land) ausgelöst. Eine 42-jährige Bewohnerin bemerkte gegen 3.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rückte mit Motorsäge an.
Der Alarm des Rauchmelders hatte die 42-jährige Einheimische um 3.45 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Als sie dem Grund auf die Spur ging, bemerkte sie sofort eine starke Rauchentwicklung in der geschlossenen Garage.
Die Bewohnerin verständigte daraufhin zunächst ihren Mann, setzte dann einen Notruf ab und brachte anschließend die beiden Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren ins Freie.
Mit Motorsäge Tor aufgeschnitten
Auch der 33-jährige Schwager der Frau eilte zum Haus, um zu helfen und Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Doch das elektrische Garagentor ließ sich nicht mehr öffnen. Währenddessen breitete sich der Rauch bereits im gesamten Gebäude aus, berichtete die Polizei.
Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Natters machte sich auf die Suche nach dem Brandherd und wurde schließlich in einem Regal in der Garage fündig. Weil das Tor nicht mehr aufging, mussten die Einsatzkräfte zunächst mit einer Motorsäge nachhelfen.
Verschmorte Akkus gefunden
Im Inneren entdeckten die Einsatzkräfte zwei stark verschmorte Akkus von Elektrowerkzeugen sowie weitere beschädigte Gegenstände. Diese wurden in Wasserkübeln aus der Garage ins Freie gebracht.
Für den 33-jährigen Schwager der Bewohnerin endete der nächtliche Vorfall im Krankenhaus: Er wurde zur medizinischen Abklärung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.
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