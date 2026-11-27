Ein Brand in der Garage eines Einfamilienhauses hat in der Nacht auf Freitag einen Feuerwehreinsatz im Tiroler Natters (Bezirk Innsbruck-Land) ausgelöst. Eine 42-jährige Bewohnerin bemerkte gegen 3.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rückte mit Motorsäge an.