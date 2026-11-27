The First Interview
Here’s What Oberhauser Says About His Shocking Exit from ORF
It came as a bolt from the blue. “It was over in 60 seconds,” says host Norbert Oberhauser in an interview with the “Krone.” The ORF star won’t be appearing on public television for much longer. He explains how hard it’s hit him.
It’s all still very fresh; the wounds haven’t even begun to heal. “Krone” reached Norbert Oberhauser at home as he was taking care of his young children. The popular Styrian recently became the father of twins and shared his joy with the (virtual) world on Instagram. In a sense, he’s doing the same with his professional future. Because as of yesterday, he knows he’ll soon no longer be part of the public broadcasting family.
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