„Vertigo“-Star Kim Novak mit Goldenem Löwen geehrt

Novak habe nie geplant, Schauspielerin zu werden, und sei quasi „versehentlich“ zur Leinwandlegende geworden, erklärte Festivalleiter Alberto Barbera. Sie sei eine der „beliebtesten Ikonen einer ganzen Ära von Hollywoodfilmen, von ihrem verheißungsvollen Debüt Mitte der 50er-Jahre bis zu ihrem verfrühten und selbstbestimmten Gang ins Exil aus dem goldenen Käfig von Los Angeles nur kurze Zeit später“.