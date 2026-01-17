Ex-Jedermann wird Bösewicht in neuem Superman-Film

Rettenegger betrieb auch mit „Blech“ Eigenwerbung
Nordische Kombination
Vom Salzburger Domplatz nach Hollywood: Ex-Jedermann Lars Eidinger wird im neuen Superman-Blockbuster den bösen Gegenspieler des Superhelden mimen. Das gab Regisseur James Gunn via Instagram bekannt.
In neuen Film „Man of Tomorrow“ wird Eidinger die Figur des „Brainiac“ verkörpern. Fans müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden, bis sie Eidinger in dieser Rolle sehen können: Ein Kinostart ist erst für Ende 2027 geplant.
Der deutsche Mime habe sich bei einem internationalen Casting gegen die zahlreich vertretene Konkurrenz durchgesetzt, schrieb Regisseur Gunn in seinem Posting.
Eidinger wird als Bösewicht auf Nicholas Hoult folgen. Dieser verkörperte im vergangenen Superman-Streifen Lex Luthor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.