Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hollywood-Hauptrolle

Ex-Jedermann wird Bösewicht in neuem Superman-Film

Salzburg
17.01.2026 14:00
Lars Eidinger: vom Domplatz nach Hollywood
Lars Eidinger: vom Domplatz nach Hollywood(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Vom Salzburger Domplatz nach Hollywood: Ex-Jedermann Lars Eidinger wird im neuen Superman-Blockbuster den bösen Gegenspieler des Superhelden mimen. Das gab Regisseur James Gunn via Instagram bekannt.

0 Kommentare

In neuen Film „Man of Tomorrow“ wird Eidinger die Figur des „Brainiac“ verkörpern. Fans müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden, bis sie Eidinger in dieser Rolle sehen können: Ein Kinostart ist erst für Ende 2027 geplant.

Der deutsche Mime habe sich bei einem internationalen Casting gegen die zahlreich vertretene Konkurrenz durchgesetzt, schrieb Regisseur Gunn in seinem Posting.

Eidinger wird als Bösewicht auf Nicholas Hoult folgen. Dieser verkörperte im vergangenen Superman-Streifen Lex Luthor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
186.786 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.436 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.387 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf