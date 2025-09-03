SAP: 20 Milliarden Euro für digitale Souveränität

Der deutsche Softwarekonzern SAP hat angesichts wachsender geopolitischer Unsicherheit milliardenschwere Investitionen angekündigt, um sein in Europa verankertes Cloud-Angebot zu stärken. Damit soll ein Gegengewicht zu den US-Riesen der Branche geschaffen werden.
„Durch eine langfristige Investition von über 20 Milliarden Euro setzt SAP einen klaren strategischen Fokus auf digitale Souveränität“, teilte SAP am Dienstag mit. Zudem sollen die Cloud-Angebote für Europa „als Grundlage für KI-Innovationen“ ausgeweitet werden. Die „souveräne Cloud“ bedeute, dass „alle Daten“ in der Europäischen Union verbleiben, hob SAP-Manager Martin Merz hervor. Dadurch werde sowohl der Schutz der Daten als auch die Einhaltung europäischer Vorschriften gewährleistet.
Angeboten werden nach Unternehmensangaben mehrere Lösungen: eine Infrastruktur in den Rechenzentren von SAP in Europa und eine Option, die direkt beim Kunden installiert wird, um ein Höchstmaß an Souveränität zu gewährleisten. Der entscheidende Punkt sei, dass alles vollständig von SAP betrieben werde, „von der Automatisierung der Infrastruktur bis zur Verwaltung der Software und Plattformen“, erklärte Vorstandsmitglied Thomas Saueressig.
Zu ersten Kunden gehört deutscher Rüstungskonzern
Zu den ersten Kunden gehört nach Angaben von Merz der deutsche Rüstungskonzern Hensoldt, der auf elektronische Ausrüstung im Verteidigungsbereich spezialisiert ist. Angesichts der massiven Investitionen von US-Technologieriesen wie Amazon, Microsoft oder Google in den Cloud-Bereich „können wir nicht fünf Jahre warten“, fügte Saueressig hinzu und verwies auf das „wichtige Thema“ Cybersicherheit und den „digitalen Rückstand“ Europas.
2024 hatte SAP bereits Investitionen in Höhe von zwei Milliarden Euro angekündigt, um seine Kapazitäten im KI-Bereich zu stärken. Im vergangenen Jahr erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 34 Milliarden Euro und beschäftigte rund 110.000 Mitarbeiter. An der Frankfurter Börse hat SAP einen Wert von gut 285 Milliarden Euro, mehr als jedes andere deutsche Unternehmen.
