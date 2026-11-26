The Vienna resident also approached five other parishes, though her attempts there were unsuccessful. The Vienna Public Prosecutor’s Office filed charges against the woman, who has no prior criminal record and remains free; the charges range from commercial-scale fraud to theft. The client of attorney Christian Werner faces up to five years in prison. “My client has admitted to everything,” says Werner, “and she hopes that, thanks to the gambling addiction therapy she has begun, she will be able to stay out of trouble in the future.”