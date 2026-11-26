From Parish to Parish
Viennese Woman (33) Defrauded Five Priests of 75,000 Euros
A 33-year-old mother tugged at the heartstrings of priests with fabricated tales of misfortune. Many believed the stories of this gambling-addicted woman and transferred large sums of money to her. Now the young mother faces up to five years in prison.
She claimed she needed money for an apartment, funeral expenses, her sick child, or inherited electricity bills. The now-indicted 33-year-old had no shortage of stories to come up with to get money. And the Viennese woman also had a specific idea in mind when it came to her victims. For it was always priests whose hearts she softened with her fabrications and whom she persuaded to open their wallets.
Never Repaid What She Borrowed
The woman went from parish to parish and persuaded at least five different priests to support her generously. The clergymen each transferred thousands of euros for the supposed assistance.
My client has admitted to everything. She hopes that, thanks to the gambling addiction therapy she has begun, she will be able to stay out of trouble with the law in the future.
Anwalt Christian Werner
Bild: Eva Manhart
In total, the young mother swindled at least 75,000 euros in this manner; of course, she has not repaid any of it.
The Vienna resident also approached five other parishes, though her attempts there were unsuccessful. The Vienna Public Prosecutor’s Office filed charges against the woman, who has no prior criminal record and remains free; the charges range from commercial-scale fraud to theft. The client of attorney Christian Werner faces up to five years in prison. “My client has admitted to everything,” says Werner, “and she hopes that, thanks to the gambling addiction therapy she has begun, she will be able to stay out of trouble in the future.”
Criminal trial expected in January at the Landl
A trial date at the Vienna Regional Court has not yet been set, but it is expected to take place in January. The priests are expected to testify as witnesses. Will they forgive the fraudster during the trial?
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