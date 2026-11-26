Snow-Covered Road
Several Injured! Bus Collided with Truck
Serious accident on the snow-covered B156 near Lamprechtshausen in Salzburg! According to initial reports, a bus and a truck collided in severe winter conditions; there are several injured...
The Red Cross is on the scene with seven ambulances and two emergency doctor vehicles. A general practitioner was also dispatched. The volunteer fire departments from Lamprechtshausen and Moosdorf in Upper Austria also rushed to the scene as quickly as possible.
According to initial reports from the Red Cross incident commander, there were more than 20 people on the bus. One victim had to be taken to the hospital with injuries.
Emergency responders are currently attending to the other passengers at the scene.
More information to follow...
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