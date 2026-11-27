An ihren kriminellen wie auch fahrerischen Fähigkeiten müssen zwei Burschen wohl noch feilen: Während der 16-Jährige noch am Tatort von der Polizei dingfest gemacht werden konnte, gelang dem 19-Jährigen zunächst die Flucht. Die beiden waren am 7. November gegen Mitternacht in ein Autohaus in St. Pölten eingestiegen, hatten mehrere Fahrzeugschlüssel sowie ein Handy gestohlen und in weiterer Folge auch noch ein Fahrzeug gekapert, um am Parkplatz ihre Runden zu drehen. Dabei krachten sie allerdings in ein anderes Fahrzeug, das auf dem Firmenareal stand.