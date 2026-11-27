Einbrecher-Duo wurde nach Coups in St. Pöltner Autohäusern gefasst. Der 16-Jährige zeigte sich geständig, der 19-Jährige leugnet die Taten. Er ist in Haft.
An ihren kriminellen wie auch fahrerischen Fähigkeiten müssen zwei Burschen wohl noch feilen: Während der 16-Jährige noch am Tatort von der Polizei dingfest gemacht werden konnte, gelang dem 19-Jährigen zunächst die Flucht. Die beiden waren am 7. November gegen Mitternacht in ein Autohaus in St. Pölten eingestiegen, hatten mehrere Fahrzeugschlüssel sowie ein Handy gestohlen und in weiterer Folge auch noch ein Fahrzeug gekapert, um am Parkplatz ihre Runden zu drehen. Dabei krachten sie allerdings in ein anderes Fahrzeug, das auf dem Firmenareal stand.
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft
Durch die Kollision entstand ein Schaden in der Höhe von rund 50.000 Euro. Nur einen Tag später, am 8. November, gegen 3 Uhr Früh dann der nächste Coup im benachbarten Autohaus. Aufgrund einer Anzeige konnte der 16-Jährige noch am Tatort verhaftet werden. Der 19-Jährige konnte ausgeforscht und in der Vorwoche festgenommen werden. Der jüngere der beiden zeigte sich geständig, der ältere ist derzeit in Haft. Weitere Ermittlungen laufen.
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