Shortly after 11 a.m. on Thursday, a traffic accident resulting in property damage occurred on Puchnerstraße in Wels. A 23-year-old man from Wels was driving his car along Puchnerstraße. At the time, there was heavy, continuous snowfall, causing him to lose control and collide with a parked car.



No driver’s license

During the accident investigation, it was discovered that summer tires were still mounted on the front axle. In addition, the 23-year-old could not produce a valid driver’s license, and the vehicle inspection sticker had expired. He was prohibited from continuing his journey; the vehicle had to be towed, and charges will be filed against him.