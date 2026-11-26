Young Driver
Car Parked in the Snow with Summer Tires Rammed
Amid heavy snowdrifts, a 23-year-old man was driving in Wels with summer tires on his car. He promptly lost control and crashed into a parked car. In addition, he did not have a driver’s license, and his vehicle inspection sticker had expired.
Shortly after 11 a.m. on Thursday, a traffic accident resulting in property damage occurred on Puchnerstraße in Wels. A 23-year-old man from Wels was driving his car along Puchnerstraße. At the time, there was heavy, continuous snowfall, causing him to lose control and collide with a parked car.
No driver’s license
During the accident investigation, it was discovered that summer tires were still mounted on the front axle. In addition, the 23-year-old could not produce a valid driver’s license, and the vehicle inspection sticker had expired. He was prohibited from continuing his journey; the vehicle had to be towed, and charges will be filed against him.
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