Countless Accidents
First snowfall causes chaos on the roads
Whenever the first snowstorm of the year hits, emergency vehicles are never far behind. As early as Thursday afternoon, around 100 fire departments had to respond to about 90 calls—mainly rescues, but also serious traffic accidents and fallen trees—with new calls coming in constantly.
The season’s first widespread snowfall has Upper Austria firmly in its grip. Even in the state capital, many streets are covered in a slippery, wet blanket of snow. Not only have winter road maintenance crews been working flat out since the early morning hours—emergency response teams are now also on the move around the clock.
Some people seriously injured
By 2:00 p.m., approximately 100 fire departments had responded to more than 90 calls. In most cases, they only had to recover vehicles or clear roads, but there were also several serious traffic accidents. In Niederneukirchen and Desselbrunn, the Red Cross had to transport one seriously injured person each to the trauma center in Linz and the hospital in Gmunden, respectively. People were also injured in accidents in St. Leonhard bei Freistadt, St. Marien, and Wallern an der Trattnach.
Avoid Non-Essential Trips
The city of Steyr even urged residents to refrain from non-essential driving. Snowplows had been in operation since the early morning hours but were themselves stuck in traffic in some cases. Despite preventive salting efforts, precipitation was now freezing, creating hazardous road conditions. In Freistadt, the district fire department issued a similar warning and urged road users to exercise increased caution.
It Will Stay Cold
Toward late evening, however, the snowfall is expected to ease, with precipitation gradually decreasing from the south. Nevertheless, it is expected to remain cold in the coming days—with temperatures below freezing.
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