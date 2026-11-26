Some people seriously injured

By 2:00 p.m., approximately 100 fire departments had responded to more than 90 calls. In most cases, they only had to recover vehicles or clear roads, but there were also several serious traffic accidents. In Niederneukirchen and Desselbrunn, the Red Cross had to transport one seriously injured person each to the trauma center in Linz and the hospital in Gmunden, respectively. People were also injured in accidents in St. Leonhard bei Freistadt, St. Marien, and Wallern an der Trattnach.