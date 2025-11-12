Krankenpfleger wurde in der Klinik zum Mörder

Dem Mann wird der Mord an acht Senioren mit Medikamenten im Zeitraum zwischen 2017 und 2019 zur Last gelegt. Er wird nun eine lebenslängliche Haftstrafe verbüßen müssen. Hinzu soll der 62-Jährige versucht haben, weitere vier Patienten des Seniorenheims zu töten, lautet der Vorwurf.