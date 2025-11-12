Acht Senioren tot
Krankenpfleger wurde in der Klinik zum Mörder
Ein italienischer Krankenpfleger, der in einem Seniorenheim in Offida in der mittelitalienischen Adria-Region Marken beschäftigt war, ist am Mittwoch von einem Schwurgericht in Perugia verurteilt worden.
Dem Mann wird der Mord an acht Senioren mit Medikamenten im Zeitraum zwischen 2017 und 2019 zur Last gelegt. Er wird nun eine lebenslängliche Haftstrafe verbüßen müssen. Hinzu soll der 62-Jährige versucht haben, weitere vier Patienten des Seniorenheims zu töten, lautet der Vorwurf.
Kollegin brachte Fall ins Rollen
Die Ermittlungen wurden 2018 dank der Anzeige einer Kollegin des Verurteilten eingeleitet, die wegen der hohen Zahl von Todesfällen im Altersheim Verdacht geschöpft hatte.
Die Justizbehörden leiteten daraufhin eine Untersuchung ein. Obduktionen ergaben, dass im Blut von nicht mehr selbstständigen Patienten, die im Seniorenheim gestorben waren, überhöhte Konzentrationen von Medikamenten enthalten war.
