15-Year-Old Charged
Diversion for Son Who Defamed His Mother
A 15-year-old faced legal consequences for making a false statement in the trial against his mother. The teenager was charged with defamation; due to his young age, the potential sentence was up to 2.5 years in prison. However, the trial ended with a diversion.
On September 3, a 36-year-old mother appeared before the Ried Regional Court after being accused of violence by her partner and her son. The trial ended with an acquittal, as both “victims” changed their testimony in court, which led to charges of defamation and giving false testimony.
15-Year-Old Before the Judge
On Wednesday, the 15-year-old appeared before a juvenile court judge and pleaded guilty. “He spoke of an emergency situation because he was afraid of being separated from his brother amid his parents’ custody dispute,” said a court spokesperson.
Father Also Charged
The teenager was offered a diversion in the form of 80 hours of community service, which he accepted. The district attorney’s office has not issued a statement, so the offer is not yet legally binding. Both parents were present at the hearing. In January, the father (40) will have to answer to the court on the same charges.
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