Bei der bereits 30. Familienfreizeit- und Spielemesse Spielaktiv am Wochenende in der Innsbrucker Messe erwartet die Besucher eine riesige Erlebniswelt rund ums gemeinsame Spielen. Hinschauen lohnt sich!
Ob Brettspiel-Klassiker, brandneue Spielehits oder knifflige Rätsel: Am Wochenende wird die Messe Innsbruck zum Paradies für kleine und große Spielefans. Bei der Spielaktiv kommen von Freitag bis Sonntag alle Generationen auf ihre Kosten. Mehr als 1000 Spiele warten darauf, endlich einmal ausprobiert zu werden – Langeweile hat dabei keine Chance!
Spielen, staunen und Neues entdecken
Neben Brett-, Karten- und Strategiespielen gibt es heuer erstmals auch einen eigenen Bereich für Solospiele. Wer lieber Action mag, kann sich auf die Carrera-Rennbahn, Floorball und den Air-Parc Freestyle Playground freuen. Dazu sorgen Zaubershows, Karaoke, Kinderschminken und Tanzvorführungen für beste Unterhaltung. 15 Spieleautoren und zwei Illustratoren aus fünf Ländern präsentieren zudem ihre Werke, geben Einblicke in die Spieleentwicklung und lassen Besucher sogar unveröffentlichte Prototypen testen.
Die „Krone“ ist ebenfalls mittendrin: mit einem eigenen Stand und einer Hüpfburg. Zudem erhalten Krone-BonusCard-Inhaber für sich und eine Begleitperson jeweils 50 Prozent Ermäßigung auf die Eintrittskarten. Erwachsene zahlen nur 5 statt 10 Euro, Kinder (7 bis 17 Jahre) 2,50 statt 5 Euro und Familientickets (2 Erwachsene, 2 Kinder) gibt‘s für 16 statt 19 Euro.
Weitere Infos findet man auch auf www.spielaktiv.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.