Spielen, staunen und Neues entdecken

Neben Brett-, Karten- und Strategiespielen gibt es heuer erstmals auch einen eigenen Bereich für Solospiele. Wer lieber Action mag, kann sich auf die Carrera-Rennbahn, Floorball und den Air-Parc Freestyle Playground freuen. Dazu sorgen Zaubershows, Karaoke, Kinderschminken und Tanzvorführungen für beste Unterhaltung. 15 Spieleautoren und zwei Illustratoren aus fünf Ländern präsentieren zudem ihre Werke, geben Einblicke in die Spieleentwicklung und lassen Besucher sogar unveröffentlichte Prototypen testen.