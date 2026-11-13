Lichterpark und Eislaufplatz verzaubern Innsbruck

Nach und nach wird es mit glitzernden Lichtern richtig weihnachtlich in der Tiroler Landeshauptstadt. Wie berichtet, wird vor dem Landhaus und am Bozner Platz für Freunde des Eislaufsports einiges geboten. Und auch der bezaubernde Lichterpark Lumagica öffnet wieder seine Tore.
Der Landhausplatz und der Bozner Platz in Innsbruck werden zur großen Eisfläche, der Hofgarten zu einer leuchtenden Kunstausstellung. Beide Attraktionen wurden am Donnerstag stimmungsvoll eröffnet. Mit „Ice Magic“ bekommt die Landeshauptstadt erstmals einen Eislaufplatz, der Tiroler und Touristen gleichermaßen begeistern soll.
Lumagica entführt in zauberhafte Lichterwelt
Auf 2000 Quadratmeter kann man hier nun Schlittschuh laufen, Livemusik genießen und sich bei einer Tasse Punsch aufwärmen. Im Lichterpark Lumagica hingegen kann in Ruhe Kunst mal anders erlebt werden. Hier trifft Licht auf Kreativität, Natur auf Kunst.
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