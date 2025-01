Assinger: „Mir ist mein Nachfolger wurscht“

„Die Millionenshow“ feiert 25-jähriges Jubiläum. Die „Krone“ traf Moderator Armin Assinger bei der Aufzeichnung dazu in Köln und sprach mit ihm über die Vergangenheit, seine Zukunft und was ihn besonders ärgert. Zu sehen ist die Sendung am Montag, 6. Jänner, um 20.15 Uhr in ORF 2 zur Jubiläumssendung.