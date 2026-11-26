Zwei Gelenke, eine Operation und plötzlich wieder mobil: Im Uniklinikum Krems ist man auf Blitzeingriffe spezialisiert.
Für Karl Bruckner (65) ist jeder Schritt ein kleines Wunder. Wo früher Schmerzen den Alltag bestimmten und selbst das Gehen zur mühsamen Herausforderung wurde, ist plötzlich wieder Bewegungsfreiheit. Im Universitätsklinikum Krems wurden ihm gleich beide Kniegelenke in einer einzigen Operation ersetzt.
Gehen ohne Schmerzen
Heute ist seine Dankbarkeit kaum in Worte zu fassen. „Ich kann den Ärzten und dem gesamten Team gar nicht genug danken. Sie haben mir ein großes Stück Lebensqualität zurückgegeben. Wieder gehen zu können, mich freier zu bewegen und nicht bei jedem Schritt an die Schmerzen denken zu müssen – das ist für mich ein unbeschreibliches Geschenk“, freut sich Bruckner.
Rahmenbedingungen rund um Eingriff
Was früher meist in zwei getrennten Operationen erfolgte, ist bei geeigneten Patienten mittlerweile auch zeitgleich möglich. „Der gleichzeitige beidseitige Kniegelenksersatz ist an sich keine Sensation. Was sich allerdings in den vergangenen Jahren wesentlich weiterentwickelt hat, sind die Rahmenbedingungen rund um den Eingriff“, erklärt Dietmar Dammerer, Leiter der klinischen Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Universitätsklinikum Krems. Ziel sei die Patienten rasch wieder in einen aktiven Alltag zu begleiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.