Gehen ohne Schmerzen

Heute ist seine Dankbarkeit kaum in Worte zu fassen. „Ich kann den Ärzten und dem gesamten Team gar nicht genug danken. Sie haben mir ein großes Stück Lebensqualität zurückgegeben. Wieder gehen zu können, mich freier zu bewegen und nicht bei jedem Schritt an die Schmerzen denken zu müssen – das ist für mich ein unbeschreibliches Geschenk“, freut sich Bruckner.